出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催され、巨人は日本ハムから松浦慶斗投手を獲得したと発表した。巨人からは菊地大稀投手が日本ハムへ移籍する。阿部慎之助監督は球団を通じ「松浦投手は体も大きく、球威もある投手。ジャイアンツの投手陣の中で十分、競争できるのではないかなと思っていますし、先発の争いに割って入ってくれればうれしいです。菊地投手はジャ