淡路島内最大規模のストリートダンスイベントが、2026年1月17日と18日の2日間、洲本市で開催される。会場は市内の複合施設「S BRICK」（エスブリック）と洲本市民広場で、若者から大人まで幅広い世代が参加する。洲本市の複合施設「S Brick」（写真提供：洲本市）イベント名は「舞楽望SUMOTO（ブラボー洲本）」。舞（ダンス）、楽（楽しさ）、望（未来への希望）、洲本を組み合わせた名前で、ダンスを通じて地域に新たなにぎわ