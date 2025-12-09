近畿地方の太平洋側では、ここ10日間はほとんど雨や雪が降っていません。11日(木)は雨の降る所が多いですが、一時的な雨となり、近畿地方で広くまとまった雨が降るのは、14日(日)になりそうです。それまでは、空気の乾燥した状態が続く所もあるため、体調管理などに注意をしてください。過去10日間(11月29日〜12月8日)の降水量昨日8日までの過去10日間の近畿地方は、太平洋側では、弱い雨や雪の降る所があったものの、まとまった降