通貨オプションボラティリティードル関連の期近が高め推移、米ＦＯＭＣ控えて USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.706.006.556.47 1MO8.195.036.835.53 3MO8.875.537.486.04 6MO9.145.887.986.50 9MO9.296.158.266.85 1YR9.386.388.477.09 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.987.907.12