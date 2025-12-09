5月の天皇賞・春を制したヘデントール（牡4＝木村、父ルーラーシップ）は年明けのAJC杯（1月25日、中山）や京都記念（2月15日）での復帰を視野に入れて調整を進めていくことが分かった。9日、キャロットクラブが発表した。