元ロッテ監督の井口資仁氏（51）、元楽天監督の今江敏晃氏（42）が第4回現役ドラフトを速報するYouTube「スポーツナビ野球チャンネル」に出演。各球団の思惑と選手の特徴などを解説した。阪神の井上広大外野手（24）がロッテにドラフトされた。井口氏は「マリーンズは外野手が多い。それでも（井上を獲得に）行ったというのは何かあるんじゃないですかね」と、指摘した。井上は今季阪神で1試合の出場にとどまったが、長