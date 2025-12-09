ホストでタレント、実業家のROLAND(ローランド／33)が9日、都内で行われたキャバクラ嬢のオーディションYouTube番組『LAST CALL』制作発表会に登場。格言を披露して会場を沸かせた。【全身ショット】輝いてる！蝶ネクタイスーツで登場したローランドローランドは黒い髪をなびかせたサングラス姿で登場した。番組にちなみ、ホストに常日頃から指導していることとして「営業職はお中元じゃない」と伝えていると明かした。その