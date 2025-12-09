6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（48）が8日、Instagramのストーリーズを更新。年内最後となるお弁当を公開した。【映像】家族15人分のお弁当やワンプレートごはん（複数カット）家族15人分のお弁当や、30分で作ったワンプレートごはんなど、大家族ならではの料理をSNSで紹介している佳月さん。「毎日こんな豪華な料理、尊敬します」「佳月ママのお料理食べたい！」などの声が寄せられ、話題になってい