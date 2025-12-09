アメリカのトランプ大統領は、関税の影響などで打撃を受けた農家を支援するため、120億ドル＝約1兆9000億円の支援策を発表しました。【映像】トランプ氏「120億ドルは相当な金額だ」（発言の様子）「アメリカが関税で得た数千億ドルのうち、ごく一部を活用する発表ができてうれしい。農家に120億ドルの経済支援を行うことにした。120億ドルは相当な金額だ」（トランプ大統領）トランプ大統領は8日、関税で得た税収を使って一時