ノーベル賞の授賞式に出席するため、ストックホルムに滞在している北川進さんと坂口志文さんが、受賞者を称えるコンサートに出席しました。【映像】北川氏・坂口氏、コンサート後の感想コメント「ノーベル賞コンサート」は8日夜、ストックホルム中心部にある「ストックホルム・コンサートホール」で開催されました。チェコ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者、セミヨン・ビシュコフ氏や、スペインのバイオリニスト、マ