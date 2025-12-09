第九管区海上保安本部は所属する男性職員が施錠された勤務先から官品を持ち出しひそかに盗んだとして懲戒処分を発表しました。免職の処分を受けたのは第九管区海上保安本部の45歳の男性職員です。第九管区海上保安本部によりますと、男性職員はことし8月頃から10月にかけて、複数回に渡って、施錠された勤務先の事務所に無断で立ち入り、保管されていた官品を持ち出して窃取したということです。男性職員は液晶モニターやフ