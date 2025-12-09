今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５６円台でのドル高・円安が進行するかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円７０～１５６円６０銭。 今日午後６時から植田日銀総裁が英フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）のイベントで、マーティン・ウルフＦＴチーフ・エコノミクス・コメンテーターと対談する。来週１８～１９日にかけての日銀金融政策決定会合に向け