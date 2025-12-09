カターレ富山は9日、トップチームのヘッドコーチを務めていた倉貫一毅氏(47)が、来シーズンからレノファ山口FCのヘッドコーチに就任することを発表した。倉貫氏はY.S.C.C.横浜の指揮官を退任後、今シーズンから富山のヘッドコーチに就いていた。富山の公式サイトを通じ、倉貫氏は「今シーズン限りでチームを離れる決断をしました」と別れの挨拶を伝えている。「チームが思うように勝点を取れず苦しい時期も変わらず、熱い声援