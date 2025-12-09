12月9日、NPBは2025年の現役ドラフトの結果を発表しました。 2025年現役ドラフト結果一覧 一巡目 二巡目 実施されませんでした。 現役ドラフトとは？ 現役ドラフトは、出場機会に恵まれない中堅・若手選手の移籍を活性化させる目的で、2022年よりNPBに導入された制度です。この制度は、埋もれた才能にチャンスを与え、リーグ全体の戦力バランスと流動性を高めることを目指しており、出場機会の少ない選手を対象