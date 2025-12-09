Insta360Japan株式会社は、公式サイトで最大40%割引となる「年末年始スペシャルセール」を開催している。期間は2026年1月14日（火）まで。 対象製品は4月に発売した360°カメラ「X5」をはじめ、8月発売のポケットサイズの4Kアクションカメラ「GO Ultra」、8Kアクションカメラ「Ace Pro 2」など。 最大割引の製品は「X4 BMW Motorrad版」で通常8万3,800円のところ40%OFFの5万200円となる。 ウィンタースポ&