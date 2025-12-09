MLB公式サイトは8日（日本時間9日）、アストロズからFAとなったフランバー・バルデス投手の最新情報に関する記事を掲載。11月のGM会議で、バルデスと直接会談した移籍先候補3球団について報じた。バルデスは今季31先発で13勝11敗、防御率3.66の成績。メジャー8シーズンで通算81勝を挙げた左腕は、大谷翔平投手（ドジャース）の天敵としても知られている。 ■ジャイアンツの動向は意見割れる 公式サイト