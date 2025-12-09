プロ野球の現役ドラフトが9日行われ、巨人の菊地大稀投手が日本ハムに移籍することが決まりました。菊地投手は21年育成ドラフト6位で入団すると、22年4月に支配下登録を勝ち取ります。今季は中継ぎ陣がほぼ固定メンバーとなってしまい、割って入ることができず、7試合登板にとどまった菊地投手。打者41人に対し、16奪三振と三振率は14.40と高い数字を誇っていました。移籍に伴い菊地投手は「ジャイアンツでの4年間でとても多くの素