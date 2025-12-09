日本プロ野球機構（ＮＰＢ）は９日、第４回の現役ドラフトを行い、移籍が決まった１２選手を発表した。２巡目は実施されなかった。会議は約４０分で終了。ＮＰＢ関係者は２巡目の参加があったか否かは明言できないとした上で、「改善すべきことはあるかもしれない。今後の話し合いですね」と語るにとどめた。今年で４回目の現役ドラフトでは、２巡目の活性化を目指してルールを微調整。選手を放出するのみの参加も可能だった