インタビューに答える将棋の福間香奈女流六冠現役トップの実績を誇る女流棋界の第一人者が、妊娠・出産に伴う制度の改善に向け初めて声を上げた。昨年第1子を出産し、来年には女性初のプロ棋士に再び挑戦する福間香奈女流六冠（33）は「安心して将棋に向かうため、対立ではなく議論を尽くしたい」と期待を語る。妊娠が分かったのは昨年4月。喜びと同時に、タイトル防衛戦をどうするかの不安に襲われた。明確なルールや、参考に