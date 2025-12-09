大学入試センターは９日、来年１月実施の大学入学共通テストの確定志願者数が４９万６２３７人だと発表した。志願者数は前年度から１０６６人増え、２年連続の増加となった。志願者の内訳は、現役生が前年度比５６５７人減の４２万３１１人、浪人生は同６３３６人増の７万１３１０人で、高卒認定者などは同３８７人増の４６１６人だった。共通テストを利用する大学や短大などは８１３校で、前年度より２４校減った。