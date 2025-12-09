プロ野球の「現役ドラフト」が９日に非公開で行われ、ソフトバンクの佐藤直樹外野手（２７）が楽天に移籍することが決まった。佐藤直はＪＲ西日本から２０１９年ドラフト１位でホークスに入団。２３年オフには戦力外通告を受け育成落ちも経験したが、２４年６月に再び支配下の席を勝ち取ると今季は自己最多を大きく更新する１０４試合に出場。打率２割３分９厘、５本塁打、１８打点、１０盗塁といずれもキャリアハイの数字を残