プロ野球１２球団は９日午後１時から現役ドラフトをオンラインで開催。合計１２選手の移籍が決まった。（以下、各球団の獲得選手と前所属チーム）巨人松浦慶斗投手（日本ハム）ヤクルト大道温貴投手（広島）ＤｅＮＡ浜将乃介外野手（中日）中日知野直人内野手（ＤｅＮＡ）阪神浜田太貴外野手（ヤクルト）広島辰見鴻之介内野手（楽天）日本ハム菊地大稀投手（巨人）楽天佐藤直樹外野手（ソフト