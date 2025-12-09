第４回「現役ドラフト」が９日に非公開で行われ、巨人は日本ハムの松浦慶斗投手（２２）を獲得。代わって菊地大稀投手（２６）の日本ハムへの移籍が決まった。松浦は２０２１年にドラフト７位で大阪桐蔭高から日本ハムに入団。２２年に一軍初登板を果たすも同年の一軍登板数はこの１試合のみ。通算では６試合に登板し０勝１敗の防御率５・４０となっている。一方の菊地は２１年の育成６位で入団。２２年４月に支配下に昇格す