朝夏まなと、七海ひろき、夢咲ねねの共演で人気韓国ドラマを舞台化する音楽劇『39歳』が、東京・IMM THEATERと大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて2026年9月に上演されることが決まった。【写真】はかま姿がかっこいい！宝塚歌劇団宙組トップスター朝夏まなと退団記者会見にて本作は、40歳を目前に人生を見つめ直す3人の女性の物語。原作ドラマは2022年配信開始。友情、仕事、家族、恋愛…30代最後の年を迎えた