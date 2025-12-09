ロッテ・中村稔弥投手が９日、現役ドラフトでソフトバンクへの移籍が決まった。２０１８年ドラフト５位で亜大から入団した左腕は７年目の今季、すべて救援で１５試合に登板し勝敗、セーブなしで防御率３・１５。長崎出身の左腕は、球団を通じて「７年間、本当にありがとうございました。思うようにはチームに貢献することが出来ませんでしたが本当に充実した楽しい日々でした。色々な人と出会い支えられて、ファンの方の熱い応