楽天は９日、現役ドラフトで辰見鴻之介内野手（２５）が広島へ移籍することが決まったと発表した。辰見は西南学院大から２０２２年育成ドラフト１位で楽天に入団。２３年７月に支配下選手登録されたが、昨季オフに戦力外通告を受けて育成再契約していた。今年７月に２度目の支配下登録をされたが、今季１軍出場はなかった。「あるかなと思っていたので驚きはありませんでした。３年間、たくさん応援していただいた東北のファン