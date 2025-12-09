ＤｅＮＡは９日、現役ドラフトで中日の浜将乃介外野手を獲得した。東海大甲府から四国・高知、日本海・福井と独立リーグ２球団を渡り歩いた苦労人は２２年ドラフト５位で中日に入団。今季は５試合で４打席に立ち、５月２０日のＤｅＮＡ戦（横浜）ではプロ初安打を放った。ウエスタンでは９３試合に出場し、打率２割５分８厘２４打点だった。