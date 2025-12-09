今年で４度目を迎えた「現役ドラフト」が９日、非公開のオンライン方式で実施され、全１２選手の移籍が決まった。今回は過去１例しかない「２巡目」指名の活性化を目指し、選手の獲得意思がない球団も、自球団の選手の移籍のみを求める形での参加を認めるなど、２巡目についての規定を一部変更。しかし、今回も２巡目での指名はゼロに終わった。会議は約４０分で終了。議長を務めたＮＰＢの保科求己法規室長は、２巡目に参加