中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について、中国外務省の報道官は「艦載機が飛行訓練中に捜索レーダーを作動させるのは正常な動きだ」と改めて強調しました。中国軍機のレーダー照射をめぐり、木原官房長官は9日、戦闘機が周囲の捜索のためにレーダーを用いる場合であっても、「断続的に照射をすることはない」と断言し、中国側を非難しました。中国外務省の郭嘉昆報道官は9日の記者会見で報道陣から断続的に照射したのかと