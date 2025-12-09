フリーアナウンサーの中村仁美（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹が8日に、58歳の誕生日を迎えたことを伝えた。中村はメガネの絵文字とともに「HAPPY BIRTHDAY！！！」と祝福。ハッシュタグで「この先も一緒に生きよう」とのみ添え、5と8のろうそくが飾られた誕生日ケーキの写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「『この先も一緒に生きよう』に涙が、、」「すてきな