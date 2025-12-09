韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。自宅に飾られたきらびやかなクリスマスツリーを公開した。【写真】「とっても可愛くて素敵」イ・ビョンホンの妻イ・ミンジョンが公開した自宅のクリスマスツリーイ・ミンジョンは「ツリーを飾ったけどオーナメントをソイが全部取りそうで悩んだ末に人形やキーホルダーにした…でも彼女が…熊たちの手足を引き裂いてしまった