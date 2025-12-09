物価高の中、冬のボーナスの勢いに強さがみられない実態が浮き彫りになりました。帝国データバンクが全国の約2万4500社に2025年の冬のボーナスについて聞いたところ、従業員1人あたりの平均支給額が、前の年より「増加した」と答えた企業の割合が22.7％にとどまることがわかりました。一方で、前の年と「変わらない」と答えた企業の割合は44.7％でした。帝国データバンクは、2026年以降も生活必需品の値上がりが予想される中、企業