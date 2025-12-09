日本野球機構（NPB）は9日、4度目の「現役ドラフト」を開催した。阪神の井上広大選手はロッテへ、来季から新天地でプレーすることになった。今年は2巡目指名はなかった。出場機会に恵まれない選手の移籍活性化を目指す制度として2022年から開催され、各球団が12月1日までに2人以上の対象選手を選出し、そこから各球団最低1選手を指名する仕組みとなっている。2025年からはルールが変わり、獲得の意思がない球団でも2巡目に参加でき