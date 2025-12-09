「自ら愛車を運転し現場入り。キリリとスーツに身を包むと、真剣な眼差しでカメラの前に立っていた」（ドラマ関係者）【画像】妹でタレントのたけうちほのか、弟で歌手の竹内唯人も…竹内涼真の“きょうだいタレント”の写真を見る11月下旬、都内のレトロな喫茶店に姿を現したのは竹内涼真（32）だ。竹内涼真◆◆◆異例の2クール連続主演現在放送中のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で夏帆とW主演を務める竹