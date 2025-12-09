福島第一原発事故で空き家となった福島県大熊町の住宅に侵入したとして、邸宅侵入罪に問われたウクライナ国籍の男３人の初公判が８日、福島地裁いわき支部（谷池政洋裁判官）であり、３人は起訴事実を認めた。検察側はそれぞれ拘禁刑６月を求刑し、即日結審した。判決は２５日。起訴状などでは、会社員の被告（３４）、運転手の被告（２９）、電気工事業の被告（４３）の３被告は９月２３日頃〜２４日午前７時半頃、大熊町の帰