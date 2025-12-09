犬にストレスを与える飼い主の生活習慣 犬は飼い主の生活習慣に合わせて生きています。飼い主が早起きであれば犬も早起きをしますし、飼い主が夜更かしをすれば犬も夜更かしをします。 犬は飼い主の生活習慣に大きく影響を受けるため、知らないうちに強いストレスを与えてしまっていることがあります。 1.生活リズムが不規則であること 犬にストレスを与える飼い主の生活習慣は、生活リズムが不規則であることです。 朝起き