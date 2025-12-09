9日昼過ぎ、にかほ市飛の民家敷地でクマが目撃されました。近くには勢至保育園があり警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと9日午後1時ごろ、にかほ市飛字飛ヶ崎の民家敷地にクマ1頭がいるのを、この家の40代の女性が外に出たときに目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。付近では同じ時間帯にほかの目撃情報も寄せられています。近くには勢至保育園があり、警察は住民に注