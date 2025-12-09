12月9日発売の『FLASH』の表紙・巻頭を、「ミスFLASH2026」グランプリに輝いた板野優花・佐々木明音・美波那緒が飾っている。【写真】表紙では眩しい白のビキニSHOTを披露このたび発表された、20代目となる今回のグランプリは、ミスヤングチャンピオンとの「2冠」となる板野優花、関西方面のテレビを中心に活動していた佐々木明音、DVD等で活動している美波那緒の3名。晴天の宮古島で撮影された9ページにわたるグラビアはとても明