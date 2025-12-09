きのう青森県で最大震度６強を観測する地震がありました。 【写真を見る】山形県での人的、物的被害はなし青森県東方沖地震東北新幹線で一時見合わせ発生 県内では、酒田市、村山市、中山町で最大震度４を観測しましたが、これまでの所、人的、物的被害は確認されていないということです。 きのう午後１１時１５分ごろ、青森県東方沖で地震があり、青森県では最大震度６強を観測しました。 この地震で、県内では酒田市、村