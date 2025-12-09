北海道北見市の店舗で12月9日午後4時すぎに火事がありました。消防車8台が出動し、消火活動にあたっています。火事があったのは、北見市北3条西2丁目の店舗です。 午後4時15分ごろ、目撃者から「店舗のダクトから出火している」と消防に通報がありました。この火事で消防車8台が出動し、消火活動にあたっています。消防によりますと、けが人の情報はこれまでに入っていないということです。