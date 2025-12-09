ノリスに対する必死のブロッキングで物議を醸した角田(C)Getty Images胸中を赤裸々に明かすし烈なタイトル争いの中で生じた物議を醸す走りだった。去る12月7日に開催されたF1今季最終戦のアブダビGP決勝において、ランド・ノリス（マクラーレン）と、角田裕毅（レッドブル）が、23周目に展開した激しい攻防だ。【動画】角田裕毅は危険だった!? ノリスが「恐い」と振り返った攻防をチェックレース後に「かなりどうかしていると