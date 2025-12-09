10日（水）は北日本では冬型の気圧配置が続くため、日本海側を中心に雪や雨の降る所があるでしょう。日中は雪や雨が止む所が多くなりますが、夜には北から再び雪が降り出す見込みです。北陸はくもりや雨となり、雷雨の所もありそうです。関東より西の地域は高気圧に覆われて晴れる所が多くなるでしょう。ただ、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにはご注意ください。最高気温は北日本で平年より低くなる所がある他は、平