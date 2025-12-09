º£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥×¥íÌîµå¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬£¹Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºå¿À¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥×¥íÄÌ»»£±£¸ËÜÎÝÂÇ¤ÎÉÍÅÄÂÀµ®³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÌî¼ê³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°æ¾å¹­Âç³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÍÅÄ¤ÏÌÀË­¹â¤«¤é£±£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ£²£²Ç¯¤Ë¤Ï£¶ËÜÎÝÂÇ¤òµ­Ï¿¡££²£³Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿£±£°£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À