インタビューに応じる石破前首相自民党の石破茂前首相は9日までに共同通信のインタビューに応じ、自民と日本維新の会が提出した衆院議員定数削減法案に関し「主権者の代表は少ないほど良いという考え方は間違っていないか。党内の議論は拙速で、中身もかなり乱暴だ」と批判した。政府が物価高対策で自治体に活用を促す「おこめ券」政策を「コメの価格維持のための生産調整に税金をつぎ込んでいる。おこめ券の原資も税金だ。税金