後発地震注意情報で求められる主な行動北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表され、北海道から千葉県にかけての対象地域の住民には備蓄の確認や家具の固定のほか、すぐに避難できる態勢を整えるといった防災対応が呼びかけられている。事前の避難は求めない。期間は1週間だが、その後、後発地震の可能性がなくなるわけではない。内閣府や気象庁によると、家具を固定し、水や非常食の備蓄を確認、寒い時期は防寒着や毛布なども