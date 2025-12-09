今年で4回目となるプロ野球の「現役ドラフト」が9日に開催され、広島は楽天の辰見鴻之介内野手（25）を獲得した。同外野手は香住丘（福岡）から西南学院大を経て、22年育成ドラフト1位で楽天に入団。同大学からは43年ぶりとなるドラフト指名を受け、プロの世界に飛び込んだ。23年7月に支配下登録をつかみ、翌24年3月31日西武戦（楽天モバイル）で1軍初出場。代走で決勝点をもぎ取り、今江敏晃監督に初勝利をもたらした。今回