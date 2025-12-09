青森県で最大震度6強を観測した地震の影響により、上下線の一部区間で運転を見合わせていた東北新幹線は、さきほど全線で運転を再開しました。【映像】東北新幹線、一部列車では、遅れと運休が発生東北新幹線は、8日の地震による設備点検の影響で、盛岡駅と新青森駅間の上下線で9日の始発から運転を見合わせていました。JR東日本によりますと、その後、午後3時27分に点検が終了し、異常がないことを確認したため、午後3時41