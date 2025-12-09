西武は9日、同日に行われた現役ドラフトで平沼翔太内野手がオリックスへ移籍、オリックスから茶野篤政が入団すると発表した。平沼は球団を通じて「5年前、ファイターズからライオンズへの移籍が決まったときは、正直なところ落ち込みました。でも、今回オリックスへの移籍が決まったとき、寂しさはもちろんありますが「オリックスでプレーできることが楽しみだ」と思える自分がいました。それは、初めての移籍で戸惑っていた自