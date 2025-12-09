ロッテは9日、同日に行われた現役ドラフトで中村稔弥投手がソフトバンクへ移籍、阪神の井上広大選手の獲得を発表した。中村稔弥は球団を通じて「7年間、本当にありがとうございました。思うようにはチームに貢献することが出来ませんでしたが本当に充実した楽しい日々でした。色々な人と出会い支えられて、ファンの方の熱い応援に後押しいただき、投げることが出来た日々は私にとってかけがえのない財産です。ホークスは私にと