DeNAは9日、同日に開催された『2025 年 現役ドラフト』にて、知野直人選手が中日へ移籍し、中日の濱将乃介選手を獲得したと発表した。知野はDeNA球団を通じて「入団してから7年という長い間でしたが、自分がどんなに失敗しようとも、諦めず熱い声援を送ってくださり、本当に力になりました。ハマスタの声援は日本一の声援だと思っていましたし、本当に毎試合背中を押してくださり、ありがとうございました。僕は足が売りでもあ